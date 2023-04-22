كوردستان تتوقع زيارة 7 ملايين سائح للإقليم هذا العام

شفق نيوز/ توقعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، زيارة سبعة ملايين سائح إلى مدن الإقليم خلال العام الحالي 2023 .

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، إبراهيم عبد المجيد، في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أكثر من مليوني سائح محلي وأجنبي وصلوا إلى إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وأضاف أنه حسب الخطة يتوقع أن يزور أكثر من سبعة ملايين سائح المناطق السياحية في كردستان حتى نهاية العام الجاري.

وبين المتحدث باسم هيئة السياحة في كوردستان، انهم قاموا بالاستعدادات الكاملة لعطلة عيد الفطر المبارك، حتى يتمكن السائحون الذين قدموا الى مدن اقليم كوردستان من قضاء اوقات ممتعة .