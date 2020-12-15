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كوردستان تتنفس الصعداء.. كورونا تتباطأ لكن الخطر قائم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T19:12:05+0000
كوردستان تتنفس الصعداء.. كورونا تتباطأ لكن الخطر قائم

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تتباطأ في الإقليم، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الجائحة لا تزال تشكل خطراً.

جاء ذلك في تغريدة لبارزاني على تويتر قال فيها، إن "معدلات الإصابة بفيروس كورونا تتباطأ بسبب لوائح حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف بارزاني، "لكن المرض لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا".

وخاطب رئيس الحكومة، سكان الإقليم، قائلاً "يرجى الاستمرار في اتباع جميع الإرشادات الرسمية لسلامة أنفسكم والمقربين منك". 

وسجلت المختبرات الطبية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء 222 اصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة، مقابل تعافي 320 مريضا خلال 24 ساعة الماضية.

وفي المجمل، سجل الإقليم 100719 إصابة بفيروس كورونا، اكتسب من بينهم 65283 الشفاء التام، بينما توفي 3303 مصابا.

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