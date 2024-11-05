كوردستان تتفاوض لضمان رواتب "مستقلة" لشبكة الحماية الاجتماعية

شفق نيوز/ كشف مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن جهود مستمرة لتعزيز التعاون مع وزارة العمل في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين آلية توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين الكورد.

وأوضح معاون مدير عام دائرة العمل في الوزارة الكوردستانية نزمي عثمان، لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة الاتحادية تخصص رواتب الرعاية للمواطنين الكورد ضمن موازنة إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب الحالي "غير مقبول".

وشدد عثمان، على ضرورة أن تكون المخصصات المالية لشبكة الحماية للمواطنين الكورد منفصلة تمامًا عن موازنة الإقليم، ضمن إطار قانون الموازنة.

وأضاف عثمان أن التنسيق مستمر للتوصل إلى اتفاق يضمن شمول المواطنين الكورد في شبكة الحماية الاجتماعية دون تأثر رواتبهم بالموازنة المحددة للإقليم، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق مشترك بين الوزارتين سيؤدي إلى حل مشكلة شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.

وبين، أنه في حال اعتماد الاتفاق ضمن الموازنة الاتحادية، ستُصرف رواتب المشمولين مباشرةً من قبل حكومة إقليم كوردستان.