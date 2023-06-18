كوردستان تتعهد لغرفة التجارة الأمريكية بتقديم التسهيلات للإستثمار بالإقليم

شفق نيوز/ تعهد رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأحد، بتقديم التسهيلات اللازمة إلى غفرة التجارية الأمريكية لغرض الإستثمار في مناطق ومدن الإقليم كافة.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع القنصل العام الأميركي لدى اقليم كوردستان ايرفين هيكس جونيور على خلفية وصول وفد من غرفة التجارة الامريكية إلى مدينة أربيل.

وقال شكري خلال المؤتمر: نحن سعداء بأن غرفة تجارة الولايات المتحدة، وبرفقتها عدد من التجار والشركات الأمريكية ترغب بالعمل في إقليم كوردستان.

وأضاف ان الشركات الامريكية العاملة في كوردستان تريد توسعة مشاريعها، وتوسعة العمل التجاري والاستثماري الأمريكي في الإقليم.

وتابع شكري بالقول ان: هيئة الاستثمار ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة في مناطق ومدن اقليم كوردستان لاستيعاب وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية.

وأعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، يوم الثلاثاء الماضي، أن غرفة التجارة الأمريكية ترغب بالمشاركة في قطاع الاستثمار في الإقليم.

وقال دزيي في مؤتمر صحفي عقده في حينها في أربيل، إن غرفة التجارة الأمريكية مؤسسة قوية للغاية، ولديها ملايين الأعضاء في أمريكا، مردفا بالقول أنه من المقرر أن يزور وفد من الغرفة إقليم كوردستان الأسبوع المقبل (الجاري).

وأوضح أن الزيارة تأتي للنقاش والتحاور مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، والقطاع الخاص، وغرفة التجارة في الإقليم حول كيفية مساعدة الشركات الأمريكية للقدوم الى الاقليم بهدف الاستثمار بشكل مباشر، أو نقل تجربتهم في كوردستان والعراق كافة.

وتابع دزيي بالقول، إن حكومة الإقليم على استعداد لتقديم أنواع التعاون كافة من أجل تقديم التسهيلات لتلك الشركات.