كوردستان تتصدى للسلالة المتحورة بعدة قرارات

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، اتخاذ إجراءات للوقاية من تفشي السلالة المتحورة في الإقليم، وذلك بعد تشخيص 19 إصابة في مدينة أربيل.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الاقليم عقب اجتماع للجنة العليا لمواجهة كورونا، وحضرته وكالة شفق نيوز، "تم توجيه غرف العمليات في المحافظات بمراقبة الأوضاع واعطيت لهم الصلاحيات في تنظيم نقاط التفتيش بين الاقليم ومناطق اخرى من العراق، كون الأوضاع تتطلب اتخاذ إجراءات مشددة، وفي الوقت نفسه انطيت الى غرف العمليات كيفية التعامل مع المواطنين في المؤسسات الحكومية وايضا عند توزيع الرواتب وبالاخص رواتب المتقاعدين وعدم خلق ازدحامات هناك".

وأضاف "نطالب من جميع المؤسسات الحكومية الزام موظفيها بالتعليمات الوقائية، والمؤسسات الاعلامية في التعاون معنا في نشر التوعية من الفيروس ودعم الحكومة في نشر التعليمات الوقائية".

وأشر الاجتماع بحسب عادل ارتفاعاً باعداد الإصابات الخاصة بالفيروس، وستكون هناك خطة اعلامية بالتعاون مع وزارات الداخلية والتربية والثقافة والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء خاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وتابع "سنقوم بمنع دخول المجاميع السياحية الى اقليم كوردستان، وسيتم السماح فقط للوفود الحكومية الرسمية بالدخول الى الاقليم".

وقال عادل، "حاليا هناك حظر للتجوال في باقي المناطق العراقية الاخرى، ولهذا تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية منها فيما يخص السياحة، فنحن نأخذ بنظر الاعتبار الوضع الحالي في بغداد ولهذا قمنا بتحديد الفئات التي تدخل الإقليم وهي فقط الوفود الحكومية الرسمية".

وفيما يخص دوام المدارس، قال عادل، إن الدوام مستمر على وضعه الحالي، وتم توجيه إدارات المدارس والجامعات كافة بمرافقة الوضع.

وفيما يخص مسألة توزيع الرواتب، قال المتحدث باسم حكومة الاقليم "سنبدأ بتوزيع الرواتب في 25 من الشهر الجاري وسيكون الاستقطاع حسب الواردات الموجودة وحاليا لانعرف كم ستكون النسبة".