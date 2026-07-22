كوردستان تتسلم نحو 388 ألف طن من القمح.. وخطة لتسويق الفائض عبر شركات محلية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انتهاء مرحلة تسلم الحصة المخصصة من الحكومة الاتحادية لمحصول القمح، فيما كشفت عن اتفاق مع شركات محلية لتسلم الكميات الفائضة وتسويقها داخل العراق وخارجه، في ظل موسم إنتاج وصفته بـ"الوفير".

وقال المدير العام للتجارة في الإقليم، نوزاد شيخ كامل، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عملية تسلم القمح بدأت في 12 حزيران/يونيو الماضي واستمرت حتى 18 تموز/يوليو الجاري، وفقاً للحصة التي خصصتها الحكومة الاتحادية لإقليم كوردستان والبالغة 400 ألف طن".

وأضاف أن "الوزارة تسلمت خلال هذه الفترة 387 ألفاً و378 طناً من القمح من المزارعين، بسعر 500 ألف دينار للطن الواحد"، موضحاً أن "الموسم الحالي شهد إنتاجاً وفيراً تجاوز الحصة المقررة من بغداد، لذلك قررت حكومة الإقليم تسلم 250 ألف طن إضافية من محصول المزارعين بسعر 400 ألف دينار للطن عبر شركتي (خوشناو) و(قیوان)، فضلاً عن تخصيص 200 ألف طن أخرى لـ11 شركة محلية بهدف تسويقها وتصديرها إلى خارج الإقليم".

وفي ما يتعلق بمستحقات المزارعين، أشار إلى أن "مبلغ 142 مليار دينار من مستحقات الموسم الماضي لم يُصرف حتى الآن، كما أن حكومة الإقليم لم تتسلم أي مبالغ مالية من الحكومة الاتحادية لتسديد مستحقات مزارعي موسم العام الحالي".

وكان وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار العاني، أعلن أمس الثلاثاء، اختتام موسم تسويق محصول الحنطة لعام 2026، مؤكداً وصول الكميات المسوّقة إلى مخازن الوزارة إلى نحو 4 ملايين و800 ألف طن.