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كوردستان تترقب موجة الغبار وتنبه السكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-22T15:39:54+0000
كوردستان تترقب موجة الغبار وتنبه السكان

شفق نيوز/ نبهت الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، المواطنين من موجة الغبار المرتقبة والتي من المتوقع أن تجتاح مناطق الاقليم وعموم العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نتيجة تأثرها بموجة الغبار ستكون اجواء البلاد غير مستقرة، ومن المتوقع ان تبدأ يوم غد الاثنين في مناطق اقليم كوردستان والعراق".

وأضاف البيان، أن "شدة موجة الغبار تختلف من منطقة الى اخرى تصاحبها زيادة في سرعة الرياح"، مرجحة "حدوث تغييرات في شدة موجة الغبار بين منطقة واخرى".

وتوقعت أن "تكون موجة الغبار خفيفة في محافظة دهوك بالمقارنة مع باقي محافظات اقليم كوردستان"، مشيرة الى ان "تأثير موجة الغبار سيكون اخف يوم الثلاثاء، وانتهاء تأثيرات الموجة الاربعاء الذي يليه".

واعلنت السلطات الحكومية العراقية تعطيل الدوام الرسمي غداً وتأجيل الامتحانات النهائية الى اليوم الذي يليه، كما قررت اغلاق كافة المطارات بدءا من فجر الاثنين.

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