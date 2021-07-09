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كوردستان تتخوف من تفشي "دلتا": أعداد المرضى تضاعفت في المستشفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-09T18:48:35+0000
كوردستان تتخوف من تفشي "دلتا": أعداد المرضى تضاعفت في المستشفيات

شفق نيوز/ أعربت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن مخاوفها من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الإقليم، في إشارة، على ما يبدو، إلى سلالة "دلتا" التي تعد شديدة العدوى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتوقع موجة ثالثة من فيروس كورونا، وهناك شكوك بتفشي نوع وسلالة جديدة من الفيروس".

وأضافت، "للأسف، الإصابات في ارتفاع مرة أخرى"، مشيرة إلى "زيادة نسبة المصابين في المستشفيات إلى الضعف مقارنة بالاسابيع الاخيرة".

وطالبت الوزارة، من الجميع، "الأخذ بنظر الاعتبار الاجراءات الوقائية واستخدام الكمامة والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ولنكون جميعا داعمين لوقف الارتفاع الكبير للاصابات في كوردستان".

وشدد على "وجوب التزام الأماكن العامة بالشروط الصحية"، مضيفة أنها تستعد لمواجهة ارتفاع جديد للإصابات في الإقليم.

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