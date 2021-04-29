كوردستان تتخذ إجراءات لتفادي سلالة "خطيرة جداً" من كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، حزمة الاجراءات تجاه المواطنين المتواجدين في الهند الذين يرومون العودة الى البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لتفادي خطر سلالة جديدة من فيروس كورونا وصفته بالخطير جداً.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الكوردستانية ورد لوكالة شفق نيوز، وموجه الى المديريات العامة للصحة في محافظات الاقليم واداراتها المستقلة بشأن الاجراءات الوقائية للمواطنين الموجودين بالهند، انه بالاشارة الى كتاب وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية / دائرة الصحة العامة بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي خطيرة جدا وتنتشر بشكل واسع ومع احتمال دخولها الى العراق واقليم كوردستان يتوجب اتخاذ عدد من الاجراءات بهذا الصدد.

وشار البيان الى انه من ضمن تلك الاجراءات حجر الاشخاص القادمين من الهند بشكل مباشر او غير مباشر لمدة 14 يوما مع اجراء فحص PCR للشخص، مع عزل الاشخاص الذين يثبت اصابتهم بالفحص في المراكز الصحية الخاصة بالحجر مع اتخاذ جميع اجراءات الوقاية والعلاج وفقا للحاجة وبالبرتوكولات المعمول بها.

كما اكد البيان على اجراء الفحص الثاني PCR للمحجورين بعد مرور 7 ايام من الفحص السالب الاول، مبينا انه اذا تبين ان الفحص الثاني سالب ايضا، سيتم حجر هؤلاء الاشخاص في منازلهم للاسبوع الثاني وتتم مراقبتهم من قبل فرق الصحية وفقا للاماكن التي يتواجدون فيها.

واضاف انه في نهاية فترة الحجر سيتم اجراء فحص اخير في البيت مع الالتزام بالاجراءات الوقائية وفقا لنتيجة الفحص.