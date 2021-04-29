سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تتخذ إجراءات لتفادي سلالة "خطيرة جداً" من كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-29T19:45:44+0000
كوردستان تتخذ إجراءات لتفادي سلالة "خطيرة جداً" من كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، حزمة الاجراءات تجاه المواطنين المتواجدين في الهند الذين يرومون العودة الى البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لتفادي خطر سلالة جديدة من فيروس كورونا وصفته بالخطير جداً.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الكوردستانية ورد لوكالة شفق نيوز، وموجه الى المديريات العامة للصحة في محافظات الاقليم واداراتها المستقلة بشأن الاجراءات الوقائية للمواطنين الموجودين بالهند، انه بالاشارة الى كتاب وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية / دائرة الصحة العامة بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي خطيرة جدا وتنتشر بشكل واسع ومع احتمال دخولها الى العراق واقليم كوردستان يتوجب اتخاذ عدد من الاجراءات بهذا الصدد.

وشار البيان الى انه من ضمن تلك الاجراءات حجر الاشخاص القادمين من الهند بشكل مباشر او غير مباشر لمدة  14 يوما مع اجراء فحص PCR للشخص، مع عزل الاشخاص الذين يثبت اصابتهم بالفحص في المراكز الصحية الخاصة بالحجر مع اتخاذ جميع اجراءات الوقاية والعلاج وفقا للحاجة وبالبرتوكولات المعمول بها.

كما اكد البيان على اجراء الفحص الثاني PCR  للمحجورين بعد مرور 7 ايام من الفحص السالب الاول، مبينا انه اذا تبين ان الفحص الثاني سالب ايضا، سيتم حجر هؤلاء الاشخاص في منازلهم للاسبوع الثاني وتتم مراقبتهم من قبل فرق الصحية وفقا للاماكن التي يتواجدون فيها.

واضاف انه في نهاية فترة الحجر سيتم اجراء فحص اخير في البيت مع الالتزام بالاجراءات الوقائية وفقا لنتيجة الفحص.

related

السليمانية تحذر مما هو "اخطر" من وباء كورونا

Date: 2020-07-14 10:08:14
السليمانية تحذر مما هو "اخطر" من وباء كورونا

اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و 133 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-07 14:51:35
اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و 133 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كوردستان تعلن الإنتهاء من أستعدادات حملة التطعيم ضد كورونا: حصتنا محفوظة مع العراق

Date: 2021-02-25 10:35:45
كوردستان تعلن الإنتهاء من أستعدادات حملة التطعيم ضد كورونا: حصتنا محفوظة مع العراق

اقليم كوردستان يعلن 16 حالة وفاة و166 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-17 20:02:20
اقليم كوردستان يعلن 16 حالة وفاة و166 اصابة جديدة بكورونا

إقليم كوردستان .. قرابة 1200 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-04-09 12:32:41
إقليم كوردستان .. قرابة 1200 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

التربية الكوردستانية: سنلتزم بتعليق الدوام بالمدارس إذا قررت اللجنة العليا ذلك غداً

Date: 2021-02-28 12:22:16
التربية الكوردستانية: سنلتزم بتعليق الدوام بالمدارس إذا قررت اللجنة العليا ذلك غداً

صحة اقليم كوردستان تعلن 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

Date: 2021-01-31 11:21:22
صحة اقليم كوردستان تعلن 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

إقليم كوردستان يسجل حالة وفاة و325 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-03-09 12:02:04
إقليم كوردستان يسجل حالة وفاة و325 إصابة جديدة بكورونا