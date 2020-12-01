كوردستان تتخذ إجراءات جديدة للمسافرين الوافدين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تخفيف الإجراءات الوقائية المفروضة على المسافرين إلى مدن الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المسافرين القادمين من وسط وجنوب العراق إلى اقليم كوردستان عبر مطاريّ أربيل والسليمانية ليسوا بحاجة إلى إجراء فحص فيروس كورونا لهم أو أخذ مسحات مختبرية منهم.

وأضافت أنها رفعت الحجر الصحي عن المسافرين الذي ليست لديهم أية علامات إصابة بالفيروس أو غير ملامسين لإصابات سابقة، وفقاً لآخر بروتوكول لمنظمة الصحة العالمية، مشددة على أن هؤلاء هم بحاجة إلى مراقبة وضعهم الصحي من يوم عودتهم ولغاية 14 يوماً.

وأكدت الوزارة على أنه عند ظهور أي من علامات الإصابة فإنه يجب إبلاغ المؤسسات الصحية بحسب التعليمات والبروتوكولات المعمول بها في كوردستان ولا حاجة إلى أخذ تعهد منهم.