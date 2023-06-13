كوردستان تتحرك لوضع قطارها على السكة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاعمار والاسكان في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وصول تأسيس شبكة السكك الحديدية في الاقليم إلى دراسة الجدوى الاقتصادية.

وجاء في بيان لوكيل وزارة الاعمار والاسكان الكورستانية اگرين عبدالله عزيز ، ورد لوكالة شفق نيوز إن "تأسيس شبكة القطارات في اقليم كوردستان سيمتد من شمال كوردستان الى جنوبها مروراً بمدينة السليمانية.

وكانت وزارة الأعمار والإسكان في إقليم كوردستان أبرمت، في 10 شباط 2022 مذكرة تفاهم مع شركة "دويتشه بان" الألمانية لتنفيذ مشروع مد خط سكة الحديد في الإقليم.

وكان وزير الإعمار والإسكان قد أعلن مطلع شهر آذار 2021 أن الحكومة بدأت وبالتعاون مع عدد من الشركات في وضع تصاميم مشروع مد خطوط سكك الحديد والتي تشمل المدن في إقليم كوردستان كافة.

ودويتشه بان، وغالبا ما يشار إليها بالاختصر دي بي هي شركة نقل ألمانية مقرها برلين.

ونشأت الشركة عام 1994 بعد اندماج شركتي سكك الحديد في كل من الغرب والشرق الألمانيين. تُعرف الشركة نفسها بأنها ثاني أكبر شركة نقل في العالم بعد شركة البريد الألمانية.