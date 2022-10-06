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كوردستان تبلغ الأهالي بتراجع تجهيز الكهرباء خلال أيام وتكشف الأسباب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-06T16:17:23+0000
كوردستان تبلغ الأهالي بتراجع تجهيز الكهرباء خلال أيام وتكشف الأسباب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن خسارة 230 مليون قدم مكعب من الغاز في حقول كورمور الغازية، وفقدان 1250 ميغاواط من الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اعمال الصيانة في حقول كورمور خلال الايام الثلاثة المقبلة ستؤدي إلى خسارة الغاز الطبيعي والذي بدوره الى تناقص انتاج الكهرباء.

وبينت انها وبالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم والفرق التابعة لشركة "دانه غاز" ومن اجل تحسين سير عملية الاصلاح وتقليل تأثيراتها ستعمل على التعامل مع تناقص اوقات توزيع الكهرباء على المشتركين.

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