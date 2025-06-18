كوردستان تبعث "رسالة خاصة" إلى المحكمة الاتحادية تخص رواتب الموظفين

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، أنه وجه رسالة خاصة إلى المحكمة الاتحادية العليا تتعلق برواتب موظفي الإقليم، في ظل استمرار الخلافات المالية بين بغداد وأربيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني أكد خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم أن "أهم موضوع سيتم التطرق إليه في هذا الاجتماع هو مسألة رواتب موظفي الإقليم".

وأشار إلى أن رئيس الحكومة أرسل قبل يومين رسالة خاصة إلى المحكمة الاتحادية تتعلق برواتب موظفي الإقليم، في وقت يُنتظر أن تعقد المحكمة اجتماعاً قريباً للبت في هذا الملف.