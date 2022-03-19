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كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب 10 وزارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T07:03:15+0000
كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب 10 وزارات

شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن بدء توزيع رواتب شهر شباط الماضي لعشر وزارات. 

وبحسب الجدول الذي اعلنته الوزارة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأنها ستبدأ بتوزيع رواتب شهر شباط لوزارات (الثروات الطبيعية، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والزراعة ومصادر المياه، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبلديات والسياحة، والاعمار والاسكان، والثقافة والشباب، والنقل والمواصلات، والكهرباء).

ووفق الجدول نفسه، فأن عملية توزيع رواتب شهر شباط الماضي، ستنتهي يوم غد الاثنين، بتوزيع رواتب الرئاسات الثلاث والتقاعد العسكري والمدني.

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