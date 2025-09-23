كوردستان تبحث زواج السجناء المحكومين بالإعدام

شفق نيوز- أربيل

بحثت وزارة العدل في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، آلية إتمام إجراءات الزواج الخاصة بالسجناء المحكومين بالإعدام إلى جانب بعض الحالات الأخرى المرتبطة بهذا الملف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع عُقد ضمن إطار عمل مجلس الشورى التابع لوزارة العدل، وبمشاركة رئيس المجلس ومستشاريه وممثلين عن مجلس القضاء وهيئة الادعاء العام ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان وفريق حقوق الإنسان".

واستعرض ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، مضمون الطلب الموجه لمجلس الشورى، قبل أن تُجرى مناقشات قانونية ومداخلات موسعة قُدمت خلالها ملاحظات ومقترحات عدة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الشورى في إقليم كوردستان القاضي سردار ياسين حمه ‌أمين، تأكيده أن "ما طُرح من آراء ومناقشات يمثل أساساً مهماً لإصدار رأي قانوني رسمي من قبل المجلس، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع".

وأصدرت محاكم كوردستان أحكاماً عدة بالإعدام على مدانين خلال الفترة الماضية، حيث يجري النقاش حول ترتيب ملف طلبات الزواج المقدمة من قبلهم أو من قبل ذويهم وفق الإجراءات.