كوردستان تباشر بمشروع سكة حديد يربط الاقليم وتركيا وإيران عبر مناطق عراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع سكة حديد يربط اقليم كوردستان والعراق وتركيا وإيران.

وقال وزير الإعمار دانا عبد الكريم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الأولى من المشروع تتمثل بمناقشة الجدوى الاقتصادية للمشروع ولاحقا يعرض المشروع للاستثمار وتنفيذه في مرحلة أخرى"، مبينا ان "المشروع يبدأ من الحدود التركية ويمر بإقليم كوردستان الى الحدود الايرانية".

واوضح ان "المشروع يربط اقليم كوردستان بالمحافظات العراقية عبر نينوى وكركوك"، مشيراً الى ان "مجموعة من المستثمرين مستعدون لتنفيذ المشروع، وأنه بحاجة الى 4 مليارات لتنفيذه".

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضع يوم السبت 2 أيلول الجاري، الحجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين إيران والعراق، بحضور نائب الرئيس الجمهورية الإيرانية محمد مخبر.

ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل بمد خط للسكك الحديدية بين مدينتي خرمشهر والبصرة بطول : 36 كم بمدة إنشاء تبلغ 18 شهرا، أما المرحلة الثانية فتتمثل بمد خط للسكك الحديدية الى منطقتي البو كمال ودير الزور في سوريا، ومن ثم الى ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط.