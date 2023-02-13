كوردستان بصدد تسيير رحلات جوية مباشرة مع جورجيا وفتح قنصلية لها في أربيل

شفق نيوز/ ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي فرض تسيير رحلات جوية مباشرة مع جورجيا وفتح قنصلية لها في أربيل .

وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وفي إطار مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي التقى، رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، وشهد اللقاء بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين إقليم كوردستان وجورجيا، مع التأكيد على أهمية تعزيز آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي محور آخر من اللقاء، جرى النقاش إزاء فرص فتح القنصلية الجورجية في إقليم كوردستان، وتسيير رحلات جويّة مباشرة بين تبليسي وأربيل.