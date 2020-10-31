كوردستان بصدد اتخاذ قرارات جديدة بعد تغلغل كورونا في المدارس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، أن قرارات تخص العام الدراسي الجديد ستصدر غداً بعد انتشار فيروس كورونا بين الملاكات التدريسية وطلبة المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسو حويزي لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً سيعقد يوم غد للجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا"، مبيناً أن وزارته "ستقدم تقريراً لتقييم الوضع خلال الفترة المنصرمة".

وعن مطالبات تأجيل موعد دوام المدارس لمدة شهر في الاقليم بعد اصابة العديد من التدريسيين والطلبة، أوضح حويزي، أن "الفيروس أصاب بالفعل مجموعة كبيرة من الطلبة والتدريسيين مع بدء الدوام الرسمي للمدارس"، مضيفاً "نحن نقيم الوضع وسنترك القرار للجنة العليا".

وأشار إلى أن "التربية والتعليم مهم جداً، ولكن حياة الناس أهم"، لافتاً إلى أن "إصابات الفيروس لا تقتصر على قطاع معين دون غيره، حيث أصاب المرض مجموعة كبيرة من الكوادر الطبية أيضاً".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن وزارته، ستقدم تقريرها، والقرارات التي ستتخذ لاحقاً "تتوقف على اللجنة العليا".

وكشفت نقابة المعلمين في إقليم كوردستان العراق، في وقت سابق يوم السبت، عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الطلبة والمعلمين.

وطالب رئيس نقابة المعلمين، أن "يكون الدوام في المدارس بالتناوب، اي يكون الدوام وجبتين في الأسبوع، بمعدل ثلاثة أيام دوام لكل وجبة، مشيرا إلى أن "بقية الأيام يكون التواصل فيها اونلاين لأننا نريد ان تكون الدراسة تربية وتعليم وليس فقط التعليم".

ووفق أرقام وزارة صحة الإقليم فإن مجموع عدد المصابين منذ ظهور الجائحة بلغ 76025 مصاباً من بينهم 27880 في اربيل و22444 في السليمانية و23185 في دهوك و2516 في حلبجة، بينما يبلغ عدد من اكتسبوا الشفاء من الفيروس 42809 شخصا من بينهم 17915 في اربيل و 11862 في السليمانية و10743 في دهوك و2289 في حلبجة.

وما يزال 30761 مصابا تحت الرقابة الطبية من بينهم 9262 في اربيل و9375 في السليمانية و11987 في دهوك و137 في حلبجة، فيما توفي 2455 مصابا للفترة ذاتها من بينهم 703 من اربيل و1207 من السليمانية و455 في دهوك و90 في حلبجة.