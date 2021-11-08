كوردستان.. بشرى سارة لخريجي إعداديات معاهد وكليات السياحة

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، قبول نسبة 30 بالمائة من خريجي السياحة في الاعداديات والمعاهد والجامعات في الاماكن السياحية والفنادق والمطاعم.

وقالت رئيس الهيئة امل جلال محمد في تصريحات لدائرة الاعلام والمعلومات، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه "بعد متابعة الاماكن السياحية والفنادق ذات الاربع والخمس نجوم تبين ان العاملين من الاقليم فيها يشكلون النسبة الاقل، بل أنها تخلو من اي كوردي من الاقليم".

واضافت، "السبب ان ذريعة القطاع السياحي والفنادق ذات الاربع او الخمس نجوم كانت ان الشباب الكوردي في الاقليم لا يتمتع بمؤهلات، لذلك تقرر تعيين 30 بالمائة من خريجي السياحة في الاعداديات والمعاهد والجامعات كمرحلة اولى في الاماكن السياحية والفنادق والمطاعم".

وافادت بانه "تم تقديم توصية لجميع المديريات الخاصة بافتتاح دورات التدريب لخريجي السياحة، حيث بدأت فعلا تلك الدورات في اربيل والسليمانية".