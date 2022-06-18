كوردستان: بحثنا مع تركيا زيادة التبادل التجاري ومد سكك الحديد بين الجانبين

شفق نيوز/ بحث وفد من حكومة اقليم كوردستان في انقرة سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الأتراك، معلنين خلال مؤتمر صحفي عن افتتاح معبرين جديدين بين الجانبين.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان اوميد صباح في مؤتمر الصحفي، انه في المحور الأول من الاجتماعات تمت مناقشة كيفية زيادة التبادل التجاري بين تركيا واقليم كوردستان، مضيفا انه تم بحث مشكلات الشركات التركية في الإقليم وتعهد الجانب التركي تقديم كل التسهيلات للتجار والشركات في اقليم كوردستان.

وأضاف صباح أن المحور الثاني في الاجتماعات تركز الحوار بشأن مد سكة للحديد حيث هناك تفاهم عام بين العراق واقليم كوردستان مع الجانب التركي بشأن هذين الموضوعين وكذلك تم التحاور بشأن بناء عدد من الساحات التجارية على الحدود المشتركة.

وأشار صباح إلى أنه في محور آخر تم بحث كيفية فتح معابر حدودية بين الإقليم وتركيا مثل معابر زيت وسرزيري، لافتا إلى أن الوفد سينقل نتائج الاجتماعات الى رئيس الحكومة ، وسيتم إصدار القرار بشأن كل ما يتعلق بمجلس الوزراء وان الجهات الاخرى كانت موجودة في الاجتماعات لكي تعمل على الموضوعات الاخرى.

ونوه إلى انه بشأن معبر زيت ان اقليم كوردستان لها الاستعداد الكامل لتفعيل هذا المعبر وتم تخصيص الأموال اللازمة لبنائه، مضيفا أنه بعد هذا الاجتماع سيلتقي الوفد مع رئيس الحكومة لاتخاذ القرار بهذا الشأن، مستدركا ان القرار الاساسي هو ان الجانبين سيشرعان بتنفيذ بناء هذا المعبر.

ويتألف وفد حكومة اقليم كوردستان من كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح ووزير النقل والمواصلات آنو جوهر ورئيس هيأة الاستثمار محمد شكري و المشرف على ادارة زاخو كوهدار شيخو والمستشار في وزارة الداخلية سامي جلال ومسؤول قسم تركيا في دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم عبدالسلام رشيد.

واجتمع وفد الاقليم في انقرة مع كل من وزارة التجارة والنقل وهيأة الاستثمار ووزارة الداخلية التركية، وتمت مناقشة مسائل العلاقات الاقتصادية والتجارية وأمن الحدود وتقديم تسهيلات أكبر لمرور المواطنين بين الجانبين.