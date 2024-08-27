كوردستان.. انقلاب حافلة سياحية يودي بحياة شخص ويصيب 27 أغلبهم أطفال ونساء (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الصحة في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شخص وإصابة 26 آخرين نتيجة حادث انقلاب حافلة.

وقال المدير العام للصحة في كويه كامران عباس، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حادث انقلاب حافلة سياحية في طريق "کەلکەسماق" أودى بحياة شخص واحد وإصابة 26 آخرين.

وأشار إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الدكتور خالد في كويه، مبينا أن حالة اثنين منهم غير مستقرة، واغلب المصابين من النساء والأطفال.