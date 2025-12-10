كوردستان.. الأمطار ترفع خزين سدّي دوكان ودربندخان إلى 100 مليون متر مكعب

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية السدود العامة في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية أسهمت في رفع الخزين المائي في عدد من السدود الرئيسة والفرعية في محافظات الإقليم.

وقال مدير عام السدود في الإقليم رحمان خاني في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "سدّي دوكان ودربندخان خزّنا خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه نتيجة تأثير المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته مدن الإقليم".

وأضاف أن "منسوب المياه في سد دربندخان ارتفع بمقدار متر ونصف، فيما سجّل سد دوكان ارتفاعاً بنحو 70 سنتيمتراً"، مشيرا إلى أن "جميع السدود الصغيرة في حدود إدارتي كرميان والسليمانية قد امتلأت بالكامل، وفي حدود أربيل امتلأ أحد السدود وتجاوز الطاقة التخزينية، بينما ارتفع منسوب المياه في بقية السدود دون الوصول لمرحلة الامتلاء".

ولفت خاني إلى أن "تأثيرات المنخفض الجوي ستستمر خلال الأيام المقبلة، ما يشير إلى احتمال زيادة إضافية في مخزون السدود الكبيرة".

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للأنواء الجوية والزلازل في الإقليم، أن "طقس اليوم، اتسم بغيوم متقطعة مع فرص لتلبّد جزئي في بعض الفترات"، مبينةً أن "تأثيرات الموجة المطرية تتجه نحو الانحسار، فيما سيكون طقس يوم غدٍ الخميس غائماً جزئياً مع استقرار نسبي في درجات الحرارة".

وكان إقليم كوردستان قد شهد منذ يوم الاثنين، موجة أمطار غزيرة أدت إلى تشكّل سيول في عدة مناطق، ولا سيما في جمجمال في السليمانية، حيث جرفت المياه عدداً من السيارات وأودت بحياة شخصين، إضافة إلى إصابة آخرين.