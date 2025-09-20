كوردستان: الإقليم بات مكاناً لتجهيز سوق العراق بالسيارات اليابانية

شفق نيوز - دهوك

ذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، أن اليابان تتخذ من الإقليم مكانا لتجهيز باقي مناطق ومدن العراق بالسيارات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره افتتاح مركز اختبار الجودة والمركز التجريبي لشركة "تويوتا" اليابانية في محافظة دهوك.

وقال مسرور بارزاني في كلمته على هامش حضوره حفل الافتتاح: إنه "لمن دواعي سرورنا أن نرى بلدًا مثل اليابان، التي تتمتع بثقة كبيرة في السيارات، تولي إقليم كوردستان مكانة مميزة، بحيث يتم من هنا تجهيز جميع السيارات اليابانية الموجهة لسوق العراق، لتوزع لاحقًا إلى المدن الأخرى".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان لطالما دعمت هذا المشروع وستستمر في دعمه، فهو مشروع تجاري وصناعي كبير بلا شك، و سيساعد في دفع عجلة الاقتصاد في الإقليم ويمنح سكانه الفرصة لتعلّم المزيد من مهارات هذا المجال".