كوردستان: المحاكم مستقلة والحكومة لن تتنازل عن تطبيق القانون

شفق نيوز/ اعلن مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، ان حكومة اقليم كوردستان ملتزمة تماما بالمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان وحرية الاعلام ، مشددا على انها لن تتنازل عن مبدأ استقلال المحاكم وتطبيق القانون.

يأتي هذا الموقف إثر انتقادات تعرض لها الإقليم بسبب إدانة 6 صحفيين وناشطين بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن على خلفية احتجاجات العام الماضي التي خلفت قتلى وجرحى.

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، انه في 16 شباط 2021 حكمت محكمة جنايات اربيل على خمسة متهمين بالسجن ست سنوات وبعد تحويل اوراق المحكمة الى الاستئناف، قامت محكمة تمييز اربيل باقرار الحكم على المتهمين في 6 ايار الماضي، وفي 27 حزيران الماضي وبعد ان مرور الحكم بجميع إجراءات المؤسسات القانونية تم اقراره.

واضاف البيان ان "حكومة اقليم كوردستان تبنت القيم التي تعد لازمة لتجسيد حكم المؤسسات ومجتمع مدني معاصر في البلد وتستند على استراتيجية متينة لصياغة القوانين والقرارات بشكل تصب في مصلحة حريات الافراد"، مشددا على ان "المحاكم مستقلة والحكومة لن تتنازل عن العملية القانونية وتطالب الكيانات الاجنبية والمحلية احترام قرارات المحكمة".

واشار البيان الى ان "احتجاز واعتقال اي شخص لايتم تنفيذه الا بقرار من المحكمة"، لافتا الى ان "محكمة الجنايات نقلت ملف المتهمين الخمسة الى محكمة الاستئناف والمحكمة قامت بمرحلتين قانونيتين باقرار قرار محكمة جنايات اربيل".

وتابع البيان ان "حكومة اقليم كوردستان تعد الاعلام الحر احد المفاصل المهمة للحكم وبذرة اساسية للديمقراطية، وتفتخر بان كوردستان فيها اعلام حر ومستقل وهو انموذج لتجسيد قيم حرية الرأي وحرية الاعلام في المنطقة ويتوجب عليها دائما لتطوير الاوضاع".

واضاف البيان ان "حكومة الاقليم تطالب الممثل الخاص للامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ان يكونا متعاونين في تطوير النظام القانوني، وفي الوقت نفسه تنسق الان مع الدول الخارجية لتدريب القضاة".

ونوه البيان الى ان حكومة الاقليم لها اتفاقيات مع لجنة الصليب الاحمر تخول الأخيرة بزيارة جميع السجناء ومراكز الاصلاحيات في الاقليم دون الحصول على إذن مسبق، مبينا ان (يونامي) منحت ايضا مؤخرا زيارة السجون دون إذن مسبق، وفي ضوء هذه الاتفاقية فان (يونامي) قامت بـ(14) زيارة من دون استئذان والتقت مع 60 سجينا.

كما اشار البيان الى انه في الوقت نفسه فان دول الاتحاد الاوربي مدعوة لتطوير الاصلاحات القانونية والقضائية في اقليم كوردستان، وكذلك فان المؤسسات منهمكة حاليا في حوار مع منظمات المجتمع المدني ونقابة صحفيي كوردستان بشأن مسألة الحريات".

وشدد البيان على ان "حكومة الاقليم ملتزمة بشكل تام باحكام القانون وبالعملية القضائية العادلة والمستقلة وان حرية الاعلام من اولى اولوياتها"، مبينا ان "حكومة الاقليم تعمل مع نظرائها الدوليين للاطمئنان من ان كوردستان ملتزمة تماما بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وخصوصا في مجال حرية الاعلام".