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كوردستان.. المحاضرون بالمجان يستعدون للتظاهر مجدداً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T09:13:52+0000
كوردستان.. المحاضرون بالمجان يستعدون للتظاهر مجدداً

شفق نيوز/ أعلن المحاضرون المجانيون في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، التحضير لتنظيم تظاهرات واسعة بسبب عدم موافقة حكومة الإقليم على تعيين المحاضرين .

وقررت حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق، تعليق تعيين المعلمين والمحاضرين في الإقليم.

وقال "علي رؤوف مصطفى" الممثل العام للمحاضرين المجانيين في اقليم كوردستان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء علق رسمياً عدة قرارات صدرت ومنها التعميم المرقم 5837، بتاريخ 18 نيسان 2022، والذي كانت إحدى فقراته هو تعليق التعيين للمعلمين والمحاضرين".

واضاف "اننا نطالب بالتعيبن منذ سنوات عديدة، وقد قدمنا ​​خطابًا لمجلس الوزراء منذ أقل من أسبوع، لكنه للأسف لم يلبي مطالب المحاضرين المجانيين"، مؤكداً انهم "سيواصلون مطاليبهم الرئيسية، وهو التوظيف".

وطالب البيان "جميع ممثلي المحاضرين المجانيين في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وجميع المدن والمناطق للاستعداد إلى تظاهرة كبيرة"، مؤكداً عدم "عودتهم لمقاعد الدراسة بدون الحصول على استحقاقتهم بعد الان".

وفي إطار متصل قرر المعلمون الدائمون عدم دخول الفصول الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، ما لم يتم منحهم الترقيات و العلاوات المهنية لكافة المعلمين والموظفين في وزارة التربية .

 

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