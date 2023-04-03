كوردستان: المباحثات مع بغداد تسير بشكل مكثف لاستئناف تصدير النفط عبر "جيهان التركي"

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، قرب التوصل الى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر جيهان التركية، فيما شددت على أهمية المصادقة على موازنة عام 2023 لتفعيل الاتفاقية.

وقال مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان بيوار خنسي لوكالة شفق نيوز إن "المباحثات بين بغداد واربيل تجري بشكل مكثف للوصول الى اتفاق بشأن تصدير نفط اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف خنسي أن "المباحثات في مراحلها النهائية ولم يبق إلا القليل للوصول الى اتفاق"، مشددا على "ضرورة المصادقة على مشروع الموازنة لعام 2023 للاسراع في الموافقة على تصدير نفط الاقليم كونه يمثل جزءا مهما من الميزانية العامة".

وتابع مستشار رئيس حكومة الإقليم أن "تصدير نفط الاقليم سيستأنف قريباً وان الاتفاق بين الحكومتين سيبرم من قبل رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني حسب الاشارات والمعطيات الحالية".

وكانت وزارة النفط العراقية أكدت، يوم أمس الأحد، حرص الحكومة الاتحادية على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية لنفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتقريب وجهات النظر "خدمة للصالح العام".

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت، يوم السبت 25 من شهر آذار/مارس، كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة.

وأوقف العراق 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك الشمالية بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا.

وفي قضية تعود إلى العام 2014، زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.