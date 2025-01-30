كوردستان: القضاء العراقي أكد قانونية عقود الإقليم مع الشركات النفطية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن محكمة التمييز العراقية أصدرت قراراً يقضي بقانونية العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة الكرخ، وبعد عدة جلسات قضائية وإعادة النظر في الأحكام السابقة، قررت التراجع عن قراراتها السابقة التي كانت تصب في صالح وزارة النفط العراقية الفيدرالية ضد سياسة الإقليم النفطية".

وأضافت أن "وزارة النفط الاتحادية حاولت مجدداً الطعن في الأحكام لصالحها، إلا أن محكمة التمييز العراقية أصدرت قراراً نهائياً يقضي بالمصادقة على قرارات محكمة التمييز في الكرخ، وهو ما يعزز الوضع القانوني للعقود النفطية التي ابرمها إقليم كوردستان مع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز".

وأكدت الوزارة أن هذا القرار، يؤكد صحة الإجراءات التي اتبعها في إبرام الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية".

و يأتي هذا القرار في سياق النزاع المستمر بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان بشأن إدارة الثروات النفطية، حيث يصر الإقليم على حقه في تنظيم قطاع النفط والغاز بشكل مستقل وفقاً للدستور العراقي، بينما تسعى بغداد إلى فرض سيطرتها الكاملة على هذا الملف.

و يعد ملف النفط والغاز أحد أكثر القضايا حساسية بين بغداد وأربيل، حيث شهدت السنوات الأخيرة تصعيداً قانونياً وسياسياً حول شرعية العقود التي ابرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية، وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يعتبر قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري، مما دفع الحكومة العراقية إلى محاولة فرض سيطرتها على القطاع.

ومع ذلك، استمر الإقليم في الدفاع عن موقفه، مستنداً إلى تفسيره للدستور العراقي الذي يمنحه صلاحيات واسعة في إدارة موارده الطبيعية.