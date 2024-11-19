كوردستان.. الطب العدلي تحدد موعد جمع عينات الدم لذوي "المؤنفلين" لأهالي گرميان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب العدلي يوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق الحملة الوطنية لجمع عينات الدم والمعلومات في أقليم كوردستان، إدارة گرميان من ذوي شهداء الأنفال من المكون الكوردي من سكنة منطقة گرميان حصراً.

وقالت الدائرة في بيان ورد حيث إبتداءاً من تاريخ 24 تشرين الثاني الجاري، سيقوم الفريق الوطني المختص والمؤلف من دائرة الطب العدلي / وزارة الصحة ودائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين / مؤسسة الشهداء وبالتنسيق مع مكتب السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد واللجنة الدولية لشؤون المفقودين icmp بحملة وطنية لجمع عينات الدم والمعلومات من ذوي شهداء الأنفال من المكون الكردي وبالتحديد من سكنة منطقة گرميان".

وبيّنت أن "مكان الحملة الوطنية لجمع عينات الدم سيكون في القاعة التابعة للمكتبة العامة في رزگاري/ كلار، مركز المدينة - شارع السايدين رزگاري- جنب مديرية ناحية رزگاري- مقابل مركز شرطة رزگاري و مديرية ماء رزگاري".

ولفتت إلى أن "مدة الحملة تستمر للفترة من 24 لغاية 28 تشرين الثاني، وستكون أوقات دوام حملة جمع عينات الدم و المعلومات من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً"، مشددة على أنه "على المراجعين من ذوي المفقودين جلب البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال حصراً".