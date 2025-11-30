كوردستان.. السدود تعجز عن تعويض نقص الكهرباء بعد هجوم كورمور

شفق نيوز- السليمانية

أعلن المدير العام للسدود في إقليم كوردستان، رحمان خاني، اليوم، فشل جهود إعادة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء في سدي دوكان ودربنديخان نتيجة الانخفاض المستمر في منسوب المياه، رغم سلسلة محاولات استمرت خلال الأيام الماضية.

وقال خاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الفنية أجرت عدة محاولات لتشغيل المحطات بهدف المساهمة في سدّ العجز المتزايد بالطاقة الكهربائية، إلا أن انخفاض مستوى المياه حال دون ذلك، ما اضطرنا إلى إيقاف محطات الإنتاج في الموقعين".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة، فإن محاولة تشغيل محطة سد دوكان أسفرت عن إنتاج 30 ميغاواط فقط بسبب انخفاض ضغط المياه على التوربينات، في حين أن السد قادر على إنتاج 80 ميغاواط عند امتلائه بالكامل.

كما حذّر مدير سد دوكان، من أن منسوب المياه “انخفض بمقدار سبعة سنتيمترات خلال 24 ساعة فقط”، وهو تراجع كبير مقارنة بحجم الطاقة المنتجة.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان أزمة كهرباء غير مسبوقة بعد الهجوم الذي استهدف حقل كورمور في منطقة جمجمال، والذي أدى إلى توقف ضخ الغاز المغذّي لعدد من محطات التوليد، ما تسبب بتراجع تجهيز الطاقة بنسبة 80%.

ورغم اعتماد الجهات المعنية على مصادر بديلة، إلا أن السدود لم تتمكن من تعويض النقص بسبب الوضع المائي المتدهور.