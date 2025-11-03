كوردستان.. افتتاح طريق حاج عمران الدولي المزدوج (صور)

شفق نيوز- أربيل

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، طريق حاج عمران الدولي المزدوج على الحدود مع إيران بكلفة فاقت 35 مليار دينار.

وأعرب رئيس الحكومة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن سعادته بإنجاز هذا الطريق ووضعه في خدمة المواطنين، مؤكداً أن أهالي المنطقة يستحقون أفضل الخدمات، وأن الحكومة ستعمل بكل طاقتها لتعزيز مسيرة التنمية والإعمار في الإقليم.

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية الفائقة للمنطقة، كونها تمثل بوابة حدودية دولية حيوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موجهاً بضرورة إيلاء اهتمام كبير لتوطيد هذه العلاقات وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار.

وجدد رئيس الحكومة، التأكيد على رؤية الحكومة الخدمية، قائلاً: "نريد تقديم الخدمات إلى كل مكان في كوردستان"، مبيناً أن "هذا المشروع، على الرغم من وعورة وصعوبة التضاريس الجغرافية للمنطقة، كان يمثل ضرورة ملحة كونه طريقاً دولياً، ويندرج ضمن حزمة الخطط الخدمية المخصصة للإدارة المستقلة في سوران".

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالإشادة بالشركة المنفذة (نورث لايت ليفينغ) لنجاحها في بناء المشروع بمواصفات فنية جيدة، مؤكداً وجود مشاريع أخرى قيد التنفيذ سيتم إنجازها وتدشينها تباعاً.

يُذكر أن طريق حاج عمران الدولي المزدوج يبلغ طوله كيلومترين ونصف، وقد بلغت تكلفته الإجمالية 35 ملياراً و150 مليون دينار، بتمويل من ميزانية وزارة البلديات والسياحة.