كوردستان.. اعتقال مهربين ضالعين في قضية غرق يخت قبالة سواحل إيطاليا

شفق نيوز/ أعلن جهاز آسايش اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المهربين الضالعين في قضية غرق يخت قبالة سواحل إيطاليا.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن جهاز اسايش الاقليم تمكن من القبض على عدد من المهربين المتورطين في قضية إرسال مواطني إقليم كوردستان إلى السواحل الإيطالية، والتي أسفرت عن غرق يخت ومقتل أكثر من 64 مواطناً.

وأضاف، بعد التحقيق وجمع المعلومات المتعلقة بالحادثة، وبأمر من قاضي الاسايش، تم القبض على عدد من كبار المهربين وهم: (ح، ح، أ)، (ب، ق، م)، (م، ي، أ)، (د، أ، ق).

وأكد جهاز اسايش الاقليم أن جهوده وتحقيقاته مستمرة، وأنه لن يتوانى عن القبض على أي شخص ضالع في عمليات التهريب سواء داخل الإقليم أو خارجه، وتقديمهم إلى العدالة.

ويأتي هذا الإجراء وفقاً لمادة رقم 28 لسنة 2012، حيث تستمر التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين وضمان تقديمهم للمحاكمة العادلة، وفق بيان جهاز اسايش الإقليم.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، أن ثمانية أشخاص من عائلتين من سكان اربيل كانوا ضمن ضحايا المهاجرين، إضافة إلى 11 شخصاً من محافظة السليمانية حيث ما زال مصير عدد منهم مجهولا.