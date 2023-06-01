كوردستان.. اعتقال عصابة "غش الكتروني" وشخص "تباهى" بإطلاق النار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاسايش العامة في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال عصابة عمدت لخداع الطلبة عبر بيع أجهزة غش لأسئلة الامتحانات الوزارية للدراسة الاعدادية، فيما تم اعتقال شخص "تباهى" بإطلاق النار في الهواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بعد الحصول على معلومات بشأن بيع عصابة أجهزة للغش وخداعهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الإجابة عن اسئلة الامتحانات الوزارية للصف الثاني عشر للعام الحالي 2023، وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تمكنت قوات الاسايش بالتعاون مع مديرية اسايش رابرين واسايش غرب السليمانية خلال مدة وجيزة من الحصول على معلومات لتحديد اماكن المتهمين وإلقاء القبض عليهم".

واشار البيان الى ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال عصابة تتكون من ثلاثة اشخاص يقومون ببيع اجهزة الغش وضبط العديد من الاجهزة ومستلزمات الغش مثل جهاز اتصال لاسلكي يتم اخفاؤه في الملابس الداخلية الرجالية والنسائية وسماعات واقلام جاف خاصة للغش وجهاز للبحث".

وأضاف البيان ان "المتهمين كل من (ش ع ر) و(هـ م ح) و(ش ف ك) وتتراوح اعمارهم بين (20- 25) عاماً وهم من سكنة اقليم كوردستان"،لافتا الى انهم "جلبوا تلك الاجهزة من وسط وجنوب العراق وسعوا الى تصريفها عن طريق الانترنت مباشرة (اونلاين)".

ودعا البيان جميع الطلبة الى ان "يكونوا واعين والا يتم خداعهم بهذه الاشياء والدعايات التي تتحدث عن بيع اسئلة الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر الإعدادي، داعيا اياهم للابتعاد عن اي جهاز للغش من اجل تأمين اجواء هادئة وامتحانات ناجحة".

من جهة أخرى اعلنت مديرية اسايش أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها "ألقت القبض على شخص قام بإطلاق النار بأطراف محافظة اربيل وتسجيل مقطع فيديو ونشره على موقع (تيك توك)".

واضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وتسليمه الى المحكمة".

واكدت المديرية انه "سيتم تنفيذ امر رئيس حكومة اقليم كوردستان بحق اي شخص يحمل اسلحة غبر مرخصة او يقوم باطلاق النار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أياً كان".