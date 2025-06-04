كوردستان.. استنفار كامل وخطة طوارئ صحية خلال عطلة العيد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تعليمات وإجراءات إلى جميع المديريات العامة والمؤسسات الصحية، لضمان تقديم الخدمات الطبية بشكل متواصل خلال أيام عيد الأضحى، معلنة تفعيل حالة الاستنفار الكامل في المستشفيات والمراكز الصحية.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها أصدرت عدداً من القرارات والتعليمات لضمان الجاهزية الشاملة للمؤسسات الصحية خلال أيام العيد، وذلك من منطلق المصلحة العامة، وتأمين تقديم الرعاية والخدمات الطبية الضرورية للمواطنين والزوار.

وشددت التوجيهات الصادرة على تشكيل لجان متابعة في جميع المديريات العامة والمستشفيات، وعلى ضرورة توفير خطوط اتصال ساخنة للتعامل مع الحالات الطارئة، وضمان استمرار توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وفتح المختبرات في جميع المدن والنواحي.

وأكدت الوزارة على التزام الأطباء الأختصاص والمقيمين والممرضين وكافة الكوادر الصحية بالدوام الرسمي بنظام المناوبة، وأشارت إلى أن جميع البلاغات والتبليغات يجب أن تتم حصراً عبر المديريات العامة.

كما تضمنت التعليمات إرسال تقارير يومية على مدار 24 ساعة عن طريق الهاتف المحمول، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة صباحاً من اليوم التالي، على أن تتضمن تلك التقارير بيانات مفصلة ضمن نموذج إحصائي خاص.

وألزمت الوزارة جميع المؤسسات الصحية بتأمين الجاهزية لسيارات الإسعاف وتوفير الوقود والغاز، والاستمرار في أعمال تعقيم وتعفير المراكز، وتأمين المواد الغذائية. كما أكدت على ضرورة إبقاء خطوط هواتف مسؤولي الأقسام والمستلمين فعالة وعلى تواصل مستمر.

وفي هذا السياق، وجهت الوزارة، المستشفيات العامة ومراكز الطوارئ بأن تبقى أبوابها مفتوحة خلال عطلة العيد، وتوثيق جميع الزيارات والمعلومات الخاصة بالمرضى. كذلك شددت على إبقاء مراكز معالجة التسمم الكيميائي وغسل الكلى في حالة عمل دائم.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الإسعاف السريع وخط الطوارئ 122 ستستمر في أداء واجباتها على مدار 24 ساعة يومياً، مع تأمين جداول انتشار ميداني لفرق الاستجابة الطبية في المواقع السياحية والمناطق ذات الحاجة، إلى جانب استمرار عمل بنك الدم على مدار الساعة.

وتشمل التوجيهات أيضاً استمرار عمل فرق الرقابة الصحية الخاصة بفحص مياه الشرب والأمراض الانتقالية، إلى جانب التنسيق بين الفرق البيطرية والصحية لمراقبة أماكن ذبح المواشي، والتأكد من الشروط الصحية المطبقة، فضلاً عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمكافحة مرض الحمى النزفية.

كما شددت الوزارة على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الصحية للنازحين داخل المخيمات، وتوزيع فرق صحية في الأماكن السياحية لتقديم الرعاية في حالات الطوارئ.

وأكدت وزارة الصحة في ختام بيانها أن جميع المؤسسات الصحية في الإقليم مطالبة بالالتزام التام بالتعليمات الصادرة لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مشددة على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة أي طارئ طبي محتمل.