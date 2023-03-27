كوردستان.. ارتفاع منسوب المياه في سد دوكان ومنطقة قرداغ في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ارتفاع منسوب المياه في السد بمقدار (2) متر، وفي منطقة قرداغ بمحافظة السليمانية خلال الأيام الماضية بسبب الأمطار.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "خلال الأيام الماضية، ولغاية اليوم هطلت كميات كبيرة من الأمطار في قضاء دوكان فيما تجاوزت كميات الأمطار في المناطق الواقعة خلف السد، قرابة 200 ملم، ما أدى الى ارتفاع منسوب المياه في سد دوكان بمقدار (2) متر".

وأضاف البيان أن "بحيرة دوكان تحتوي حالياً على 37٪ من المياه، وفي العام الماضي احتوت على 42٪، وفي العام الذي سبقه احتوت على 48٪".

من جهة أخرى أعلنت مديرية زراعة قضاء قرداغ بمحافظة السليمانية عن كميات الأمطار التي هطلت على مناطق قرداغ.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "لغاية اليوم الاثنين كانت كميات الأمطار لهذا العام (850) ملم".

وأضافت المديرية أن "كميات المياه زادت هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، فيما كانت كميات الأمطار في مركز السليمانية (571) ملم ، فيما كانت العام الماضي لغاية اليوم (377) ملم".