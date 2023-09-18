كوردستان.. احتجاجات عند منفذ مع إيران على إدخال الطماطم المستوردة

شفق نيوز/ تظاهر عشرات المزارعين، اليوم الاثنين، في قضاء بينجوين بمحافظة السليمانية، احتجاجا على إدخال الطماطم المستوردة من دول الجوار.

وقال كامران حسين أحد المزارعين المحتجين، لوكالة شفق نيوز، إن التظاهرة تأتي احتجاجا على دخول محصول الطماطم من إيران بكميات كبيرة إلي إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن تلك الكميات تدخل عن طريق منفذ سيران بن الحدودي مع إيران.

وأضاف، أقمنا هذه التظاهرة الاحتجاجية على الطريق المؤدي إلى المنفذ، وقمنا باتلاف محاصيلنا المحلية كصورة من صور الاحتجاج .

وبين، أن محصول الطماطم المحلية في قضاء بينجوين تكفي لسد الحاجة المحلية في إقليم كوردستان، وكذلك من الممكن تصديرها إلى محافظات الوسط والجنوب، لافتا الى أن نوعية الطماطم في بنجوين هي من النوعيات الفاخرة المميزة.

وأكد كامران أن عملية دخول الطماطم المستوردة أثر بصورة كبيرة علينا نحن المزارعين وانعكست سلبا على وارادتنا، مطالبا من الجهات المعنية إيقاف استيراد المنتج من دول الجوار والاكتفاء بالمنتوج المحلي .