كوردستان.. اتفاق مع أصحاب المولدات الأهلية لتعويض نقص الكهرباء

شفق نيوز- دهوك

اعلن قائمقام قضاء دهوك، بريندار دوسكي، مساء الخميس، توصل الحكومة المحلية إلى اتفاق مع لجنة المولدات الاهلية لتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بعد الانخفاض الكبير في نسبة التجهيز داخل اقليم كردستان بسبب الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي مساء الأربعاء.

وقال دوسكي، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة المحافظة وبالتنسيق مع دائرة كهرباء دهوك عقدت اجتماعا موسعا مع لجنة المولدات الاهلية مساء اليوم وتم خلاله الاتفاق على اليات توفير الطاقة للمواطنين في ظل تراجع التجهيز الوطني مضيفا ان الاجتماع ناقش بشكل مفصل اوجه النقص وطرق سد الفجوة بهدف منع حدوث انقطاعات طويلة".

وأوضح أن "الاجتماع خرج بقرار يقضي بقيام اصحاب المولدات في المشاريع السكنية بتزويد السكان بالكهرباء فور انقطاع التيار الوطني وذلك لضمان استمرار الخدمات وعدم تعرض الاهالي للضغوط نتيجة تراجع الانتاج الكهربائي".

وفيما يتعلق بالاحياء السكنية، ذكر دوسكي، أن عددا من الاحياء ما تزال عقودهم مع الحكومة سارية ونسبتهم تصل الى 50% اذ توجد فيها مولدات اهلية ملزمة بتشغيلها عند انقطاع التيار الوطني، داعيا أصحاب المولدات الذين انتهت عقودهم الى تشغيل المولدات خلال الازمة الحالية، دعما للمواطنين وتخفيفا لمعاناتهم".

وتوقع قائمقام دهوك، أن تستمر هذه الازمة 72 ساعة قادمة، قبل أن تعود نسبة التجهيز إلى وضعها الطبيعي، وفق التقديرات الفنية للدوائر المعنية.

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر أمنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.