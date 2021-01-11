كوردستان.. اتفاق لتشكيل "قوة خاصة" للقضاء على التهريب في المعابر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان وزيري البيشمركة والداخلية عقدا اجتماعا لتشكيل قوة "خاصة" للقضاء على ظاهرة التهريب في معابر كوردستان.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزيري البيشمركة والداخلية بحكومة الاقليم عقدا،اليوم الاثنين، في اربيل، اجتماعا لبحث كيفية تطبيق قرارات مجلس وزراء حكومة الاقليم بخصوص تشكيل قوة "خاصة" للقضاء على ظاهرة التهريب في المعابر الحدودية لكوردستان.

وأضاف البيان ان الجانبين اتفقا في الاجتماع على الية تشكيل هذه القوة وواجباتها، مبينا انهما قررا ان يتخذا قريبا خطوات البدء بتشكيل هذه القوة "الخاصة".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت الأسبوع الماضي تشكيل قوة خاصة مهمتها "منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية لإقليم كوردستان".

كما ستتمتع هذه القوة "بصلاحيات تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة التهريب وأي عمل غير قانوني في المعابر كافة بدون استثناء".