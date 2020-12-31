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كوردستان تتهم حزباً إسلامياً معارضاً بنشر "الأكاذيب" في الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-31T16:49:50+0000
كوردستان تتهم حزباً إسلامياً معارضاً بنشر "الأكاذيب" في الإقليم

شفق نيوز/ هاجمت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، حزباً إسلامياً معارضاً، متهمة إياه بنشر "الأكاذيب" في موقعه الرسمي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "احد احزاب المعارضة وبهدف تضليل المواطنين والكسب السياسي، نشر موضوعاً مضللاً في مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة له"، مبينة أن ما نشر "بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وأشار البيان إلى أن "هذا الحزب الذي يعرف نفسه للناس على انه حزب اسلامي، كان ينبغي على الاقل أن يكون صادقاً مع انصاره وأن يتحدث عن المواضيع كما هي وأن لا يخفي الحقائق من أجل هدف سياسي وأن لا يحرّف الرأي العام".

وأضاف البيان أن "حكومة اقليم كوردستان قدمت خلال هذا العام ثمانية رواتب ولا يعتبر اي شخص او طرف أنه اكثر لهفة لتأمين الرواتب في الاقليم"، مبيناً أنه "بدى واضحاً لدى الجميع انها سخرت جميع مساعيها بهذا الصدد".

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