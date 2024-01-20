"كوران" تمضي نحو التغيير في مؤتمرها الثاني بمشاركة 900 عضو

شفق نيوز/ من المقرر أن تعقد حركة التغيير الكوردية، اليوم السبت، مؤتمرها الوطني الثاني في السليمانية بمشاركة نحو 900 عضو.

وقال عضو المجلس الوطني للحركة كاردو محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنهم أنهوا الإستعدادات للمؤتمر، مؤكداً أن المؤتمر سيكون بوابة لتجاوز التحديات التي تواجه حركة كوران.

وأضاف محمد، أن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "حركة التغيير نحو مرحلة جديدة لمواجهة التحديات" وستعرض خمسة تقارير هيكلية الحركة ووضعها بالتفصيل.

وبين، إنهم يريدون الدخول في مرحلة جديدة من السياسة وتقييم قرارات المجلس الوطني السابقة، مشيرا الى أنهم يهدفون للوصول إلى إجابة حول ما إذا كان برنامجهم السياسي يحتاج إلى تغيير أم لا، بكل إرادتهم لمحاولة التغلب على المخاطر والتحديات التي تواجه حركة التغيير، إضافة إلى الوضع المربك الذي يعيشه الإقليم ومواطنيه من تراجع واقع معاشي وازمات سياسية وغيرها.

وبين، أنهم يسعون لتوحيد الصف الكوردي والبيت الكوردي من خلال مشاركة فاعلة لحركة التغيير وعودتها للمشهد السياسي بقوة.

وحركة التغيير وبالكوردية (بزووتنەوەی گۆڕان)‏ وتسمى أيضاً حركة گوران، حزب ناشط في إقليم كردستان العراق، أسسه السياسي الكردي نوشيروان مصطفى في عام 2009 بعد استقالته من حزب (الاتحاد الوطني الكوردستاني)، حقق تقدما في انتخابات برلمان كوردستان لسنة 2013، وذلك بحصوله على 24 مقعداً متقدماً على حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحصل على رئاسة برلمان إقليم كوردستان .