كوب 28.. نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم توزيع (جائزة زايد للاستدامة) بمجال المناخ

شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، في مراسم افتتاح مؤتمر كوب 28 للمناخ للمقام في الإمارات، كما شارك بمراسم توزيع (جائزة زايد للاستدامة) المخصصة للشركات الصغيرة والمدارس والمنظمات التي تقدم أفكارا لحلول مستدامة في مجال المناخ.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بارزاني شارك مع عدد من القادة والمدعوين ضمن إطار فعاليات المؤتمر في مراسم توزيع (جائزة زايد للاستدامة) وهي جائزة عالمية في الإمارات يتم إهدائها للشركات الصغيرة والمتوسطة و المدارس والمنظمات غير الحكومية التي تقدم أفكارا لحلول مستدامة".

وتمنح الجائزة هذه المرة للذين يعملون في مجال المناخ وتمكنوا من إثبات إمكانية العثور على حلول مبتكرة لمشكلة وتداعيات النمو السكاني دون ترك آثار سلبية على البيئة.