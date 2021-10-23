كوباني.. مقتل 3 أشخاص بقصف تركي استهدف سيارة

شفق نيوز/ استهدفت طائرة مسيرة تركية مساء يوم السبت سيارة في محيط مدينة كوباني الكوردية شمال شرق سوريا.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن طائرة تركية مسيرة استهدفت سيارة على طريق كوباني – حلب ما أدى لمقتل ثلاثة اشخاص لم يتم التعرف على هوياتهم بعد.

وأوضح المراسل أن الطيران المسير التركي يحلق منذ أيام في سماء مدينة منطقة كوباني وتل رفعت شمال سوريا.

والأربعاء الفائت استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة تقل الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية في كوباني بكر جرادة مما أدى لإصابته وفقدان اثنين من عاملي الادارة الذاتية لحياتهما وإصابة مدنيين آخرين بجراح متفاوتة.

ولوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منتصف الشهر الجاري بعملية عسكرية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقال أردوغان في تصريحات أوردتها وسائل إعلام تركية إن "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".

وأضاف "نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا"، مردفا "عازمون على القضاء على التهديدات التي مصدرها من هناك (شمال سوريا) إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة".

وتشهد مناطق ريف الحسكة الشمالي قصف شبهي يومي من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية لها على مناطق سيطرة قسد في قرى ريف تل تمر.