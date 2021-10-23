سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوباني.. مقتل 3 أشخاص بقصف تركي استهدف سيارة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-23T16:40:38+0000
كوباني.. مقتل 3 أشخاص بقصف تركي استهدف سيارة

شفق نيوز/ استهدفت طائرة مسيرة تركية مساء يوم السبت سيارة في محيط مدينة كوباني الكوردية شمال شرق سوريا.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن طائرة تركية مسيرة استهدفت سيارة على طريق كوباني – حلب ما أدى لمقتل ثلاثة اشخاص لم يتم التعرف على هوياتهم بعد.

وأوضح المراسل أن الطيران المسير التركي يحلق منذ أيام في سماء مدينة منطقة كوباني وتل رفعت شمال سوريا.

والأربعاء الفائت استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة تقل الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية في كوباني بكر جرادة مما أدى لإصابته وفقدان اثنين من عاملي الادارة الذاتية لحياتهما وإصابة مدنيين آخرين بجراح متفاوتة.

ولوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منتصف الشهر الجاري بعملية عسكرية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقال أردوغان في تصريحات أوردتها وسائل إعلام تركية إن "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".

وأضاف "نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا"، مردفا "عازمون على القضاء على التهديدات التي مصدرها من هناك (شمال سوريا) إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة".

وتشهد مناطق ريف الحسكة الشمالي قصف شبهي يومي من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية لها على مناطق سيطرة قسد في قرى ريف تل تمر.

related

تركيا تضع كوباني "على المحك" وروسيا لا ترفض التغيير الديمغرافي

Date: 2019-11-16 07:49:09
تركيا تضع كوباني "على المحك" وروسيا لا ترفض التغيير الديمغرافي

خلال 24 ساعة .. تجدد القصف التركي على مناطق شمالي دهوك

Date: 2021-03-14 11:55:37
خلال 24 ساعة .. تجدد القصف التركي على مناطق شمالي دهوك

مروحيات تركية تقصف قريتين شمالي أربيل

Date: 2020-10-22 18:17:12
مروحيات تركية تقصف قريتين شمالي أربيل

المقاتلات التركية تشن غارات "عنيفة" شمال شرق دهوك

Date: 2021-02-10 09:43:12
المقاتلات التركية تشن غارات "عنيفة" شمال شرق دهوك

الإدارة الذاتية تدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"انتهاكات" تركيا

Date: 2020-12-19 15:09:04
الإدارة الذاتية تدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"انتهاكات" تركيا

تركيا تقصف شمال أربيل وتلحق أضراراً مادية بالسكان

Date: 2021-08-14 19:00:13
تركيا تقصف شمال أربيل وتلحق أضراراً مادية بالسكان

حزب العمال يدكّون بقصف صاروخي قاعدة عسكرية للجيش التركي في دهوك

Date: 2021-04-27 10:26:40
حزب العمال يدكّون بقصف صاروخي قاعدة عسكرية للجيش التركي في دهوك

حكومة كوردستان: تصعيد تركيا يتعدى حدود سوريا ويهيء لعودة داعش

Date: 2019-10-08 20:02:09
حكومة كوردستان: تصعيد تركيا يتعدى حدود سوريا ويهيء لعودة داعش