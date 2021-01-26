كوباني تزرع 1000 شجرة في يوم تحريرها تأكيداً لوحدة الصف الكوردي.. صور

شفق نيوز/ أطلقت القوى والأحزاب السياسية في مدينة كوباني السورية، اليوم الثلاثاء، حملة لزراعة ألف شجرة في الغابة الواقعة على الطرف الغربي للمدينة تأكيداً لوحدة الصف الكوردي، وبمبادرة من اتحاد المحامين، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لتحريرها من تنظيم "داعش" والذي يصادف (26 كانون الثاني).

وقال المحامي جلال شيخو، عضو في مبادرة محامي كوباني لتوحيد الصف الكوردي وعضو اتحاد المحامين في المدينة، لوكالة شفق نيوز، إنّهم أطلقوا هذه المبادرة في يوم تحرير المدينة، مشيرا الى دعوة جميع القوى السياسية في المدينة ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسية مستقلة للتأكيد على وحدة الموقف.

وأوضح شيخو أن هدف هذه الحملة إيصال رسالة للأطراف السياسية بأنهم موحدون بكافة أحزابهم في هذه المدينة ويتشاركون جميعاً في عمل واحد بيوم مبارك يوم تحرير المدينة، مشيرا الى هدف آخر من زراعة الشجر هو إيصال رسالة للعالم على مدى ارتباط الكوبانيين بأرضهم وترابهم.

وبين أن الشجرة هي رمز السلام والتشبث بالأرض، مشدداً على أن الوقت قد حان للسلام والأمان وإيقاف الحرب والدمار في شمال وشرق سوريا وفي سوريا والشرق الأوسط عامة.

يذكر أنّ اتحاد محامي كوباني أطلقوا قبل عدة أشهر مبادرة للتوحيد الصف الكردي بمشاركة شخصيات سياسية مستقلة بعد المبادرة التي أطلقها القائد العام للقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لدعوة المجلس الوطني الكوردي للحوار والتقوا كافة الأطراف السياسية في المدينة إلى جانب لقائهم بمظلوم عبدي لتقريب وجهات النظر بين هذه الأحزاب للوصول إلى وحدة الموقف الكردي في سوريا ولاقت مبادرة المحامين ترحيباً من كافة الأطراف السياسية وارتياحاً شعبياً .