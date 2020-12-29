كوباني تحيي تقاليداً كوردية قديمة في رأس السنة.. صور

شفق نيوز/ بهدف إحياء العادات والتقاليد الكوردية القديمة بادرت عضوات في مركز الهلال الذهبي للثقافة والفن في مدينة كوباني بتوزيع الحلوى على أهالي المدينة بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية.

وقالت مديرة مركز الهلال الذهبي ميرخان اسماعيل لوكالة شفق نيوز، إنّ هذا النشاط هدفه إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأهالي ولإحياء عاداتنا وتقاليدنا القديمة، مبينة أنه سيستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء 29 كانون الاول ولغاية الخميس 31 من الشهر.

بدورها تضيف كولجين حسو عضو مركز الهلال الذهبي، لوكالة شفق نيوز، أنهم يدخلون بيوت الأهالي للمباركة بقدوم العام الجديد وتقديم السكاكر والحلوى لهم، وبالمقابل يقوم الأهالي بوضع شيء في سلة الحلوة وهو عبارة عن قطعة قديمة مرتبطة بفلكلور وثقافة الكورد أو قطعة من المال، مبينة أن هذه العادة من التقاليد والثقافة الكوردية القديمة والتي كانت معروفة عند أباءنا وأجدادنا الكورد وبهذا النشاط نحاول إحياء الثقافة والفلكلور الكوردية.

يذكر أنّ مركز الهلال الذهبي للثقافة والفن هو أول مركز خاص بالمرأة في مدينة كوباني ويعمل من خلال نشاطاته وأعماله لتنمية مواهب المرأة الشابة في كافة المجالات الفنية الغناء والعزف والمسرح والرسم والفلكلور بكافة كوادره النسائية .