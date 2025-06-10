كهرباء كوردستان: وحدات توليدية مستمرة بالإنتاج بعد تزويدها بالوقود الاتحادي

شفق نيوز/ قالت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، إن الوحدات التوليدية التي كانت قد توقفت سابقاً عن العمل بسبب نقص الوقود، عادت إلى الإنتاج بعد أن تم تزويدها بالوقود من قبل الحكومة الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الوقود اللازم لتشغيل تلك الوحدات تم توفيره من الحكومة الاتحادية، كما يجري العمل على تأمين المستحقات المالية اللازمة للمشغلين".

وأضاف أن "الوحدات التوليدية المعنية مستمرة حالياً في إنتاج الكهرباء خارج شبكة كهرباء الإقليم"، نافياً صحة "التقارير التي تحدثت عن توقف أو وقف الإنتاج والنقل"، ووصفها بأنها "بعيدة عن الحقيقة".

وأشارت الوزارة إلى أن "إدخال تلك الوحدات إلى شبكة كهرباء الإقليم سيتم عندما تقوم حكومة الإقليم بتوفير الوقود اللازم لها ضمن نطاق الشبكة المحلية".