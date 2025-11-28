كهرباء كوردستان: نعمل لإعادة التيار لوضعه الطبيعي بأسرع وقت ممكن

شفق نيوز – أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، مساء الجمعة، أنها تكثف جهودها لإعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، مؤكدة أن الكهرباء ستعود بـ"أسرع وقت ممكن".

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تتقدّم بخالص الشكر لمواطني إقليم كوردستان على ما أبدوه من هدوء وتعاون في هذا الظرف الصعب".

وأضافت متحدثة عن استهداف حقل كورمور مساء ليلة الأربعاء الماضي: "لقد كان هذا الهجوم عملاً إرهابياً موجهاً ضد مواطني الإقليم".

وتابع البيان أن "وزارة الكهرباء وبالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية والقوات الأمنية وشركة دانا غاز، كثّفت جهودها لإعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، وستعود الكهرباء بأسرع وقت ممكن إلى جميع المنازل والأسواق والورش، لأن سلامة وراحة مواطنينا هي أولويتنا القصوى. وفي حال ورود أي مستجدات، سنعلمكم بها فوراً".

وكانت مصادر محلية في السليمانية، رجحت يوم الجمعة، استقرار تجهيز التيار الكهربائي بعد 24 ساعة في حال عودة ضخ الغاز من حقل كورمور إلى محطات التوليد، فيما طالبت الشركة المشغلة للحقل بضمانات أمنية لمواصلة العمل.

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.