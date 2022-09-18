كهرباء كوردستان: نسبة هدر الطاقة في الإقليم ضعف المعيار العالمي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان نسبة هدر الطاقة الكهربائية في الإقليم تبلغ ضعف المعيار العالمي، مبينة أن ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية تتراوح بين 11 الى 12 ساعة يوميا.

وقال مدير عام توزيع كهرباء اربيل، كمال عساف، لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة استخدام الكهرباء في اربيل لم تشهد انخفاضا حتى الآن رغم انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالشهور الماضية".

واضاف ان "حكومة الاقليم تحاول في الوقت الحالي زيادة ساعات التجهيز من خلال الطاقة البديلة وزيادة المحطات المنتجة"، موضحا ان "محافظة اربيل تحتاج من 1400 الى 1500 ميغاواط لرفع ساعات التجهيز الى ما بين 20 و24 ساعة يوميا، لكن الطاقة الحالية 1050 ميغاواط في المحافظة من مجموع 3500 ميكاوات هي نسبة انتاج الاقليم الكلية".

وبين عساف ان "المعايير العالمية تشير إلى أن نسبة الهدر يجب أن لا تتجاوز 17% لكن نسبة الهدر في الإقليم تتراوح بين 32 الى 34%"، مؤكدا على "استمرار الجهود لخفض هذه النسبة وقد انخفضت بالفعل بعد البدء بتنفيذ مشروع المقياس الذكي للكهرباء".