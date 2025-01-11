كهرباء كوردستان.. مشاريع استراتيجية لتحسين استقرار الشبكة وزيادة الكفاءة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن خططها لتقليص الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب المرتفع عليها من خلال تنفيذ مشاريع حديثة، أبرزها نظام الطاقة الذكية ومشروع الإنارة المستدامة على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إنتاج الكهرباء في الإقليم يبلغ حاليًا 3500 ميغاواط فقط، بينما يصل الطلب إلى أكثر من 7500 ميغاواط، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة خاصة خلال فصول الذروة"، مبينة أن "هذه الفجوة ازدادت نتيجة لانضمام 460 ألف مشترك جديد وتزايد استهلاك القطاعات الصناعية الكبرى مثل مصانع الأسمنت والحديد، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية مثل المستشفيات ومرافق الأمن والمياه".

وأشار البيان إلى أن "الأزمة تعود جزئيًا إلى قضايا مالية وصعوبات تقنية تتعلق بنقل الوقود إلى محطات الإنتاج، فضلًا عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت الغاز ومع ذلك، تمكنت الوزارة من إضافة 1500 ميغاواط إلى الشبكة منذ تشكيل الحكومة الحالية، إلى جانب إنشاء 10 محطات تحويل للطاقة وتمديد 350 كيلومترًا من خطوط نقل الكهرباء".

وأكدت الوزارة، أنها "بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل (نظام الطاقة الذكية) ومشروع (الإنارة 24 ساعة)، والتي ستساهم في تحسين استقرار الشبكة وزيادة الكفاءة، مما سيساعد في تقليل الانقطاعات وتلبية الطلب المتزايد بشكل أفضل".

وتطمح وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان إلى تحقيق "نقلة نوعية" في قطاع الطاقة عبر مشاريعها الجديدة، مؤكدة أن "العمل الجاد والمشاريع الاستراتيجية ستسهم في تحسين واقع الكهرباء تدريجيًا وتلبية احتياجات المواطنين والصناعات في الإقليم".