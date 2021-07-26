كهرباء كوردستان: لدينا بنى تحية لانتاج نحو 7 آلاف ميغاواط

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كامل القزاز، يوم الاثنين، ان لدى الوزارة بنى تحية تكفي لانتاج ما بين 6500 – 6900 ميغاواط من الكهرباء، مشيرا الى انه لو توفر الوقود اللازم لمحطات انتاج الكهرباء فان بامكانها انتاج 5 الاف الى 5500 ميغاواط للاقليم.

وقال القزاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المشكلة الرئيسى للوزارة هي عدم توفر الوقود، مبينا ان استراتيجية الحكومة نحو انتاج الغاز الطبيعي لاستخدامه في انتاج الكهرباء، لافتا الى ان صرفيات الغاز الطبيعي بالمقارنة مع زيت الغاز (الكازويل) اقل بكثير، الا ان كمياته قليلة.