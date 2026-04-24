كهرباء كوردستان: أكثر من 5.5 مليون مواطن يحصلون على الكهرباء على مدار الساعة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الجمعة أن نحو 5 ملايين و500 ألف مواطن باتوا يحصلون على خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة، ضمن خطط توسيع تجهيز الطاقة وتحسين واقع المنظومة الكهربائية في إقليم كوردستان.

وأوضحت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عدداً من المناطق الجديدة انضمت مؤخراً إلى قائمة المناطق التي تتمتع بالكهرباء المستمرة، مشيرةً إلى استمرار الجهود لتوسيع هذه الخدمة لتشمل المزيد من المناطق خلال الفترة المقبلة.