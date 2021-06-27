كهرباء كوردستان: عجز الإنتاج الوطني 1150 ميغاواط

شفق نيوز / أقرت وزارة كهرباء إقليم كوردستان، يوم الأحد، بوجود عجز في الانتاج الكلي لسد حاجة الإقليم من الطاقة يصل إلى 1150 ميغاواط، مشيرة إلى أن ما ينتج من طاقة كافٍ لتجهيز 15 ساعة في اليوم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، في تدوينة على "فيسبوك" طالعته وكالة شفق نيوز، أن "مجموع إنتاج الكهرباء الوطنية في الإقليم يبلغ حالياً 3350 ميغاواط، وأن الطلب على الكهرباء يبلغ 4500 ميغاواط".

وأضاف أن "الوزارة توفر يوميا مابين 13-15 ساعة من الكهرباء الوطنية"، لافتا إلى أن "الوزارة تعمل على إعادة تشغيل أربع وحدات إنتاج في أربيل والسليمانية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميغاواط من الكهرباء".